Собянин открыл коронавирусный стационар на базе клиники МГУ

Столичный градоначальник Сергей Собянин и ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий открыли коронавирусный стационар на базе университетской клиники - Медицинского научно-образовательного центра МГУ. Мэр Москвы выразил надежду на то, что специалисты, подготовленные медицинским факультетом МГУ, примут активное участие в борьбе с COVID-19. В свою очередь Виктор Садовничий подчеркнул, что вся необходимая работа по перепрофилированию клиники проведена.

Отмечается что медицинский центр расположен в современном корпусе, который был построен в 2013 году с учетом новейших стандартов строительства зданий медицинского назначения. По этой причине для его перепрофилирования в коронавирусный стационар потребовался минимальный объем работ. В результате больница получила 100 коронавирусных коек и 24 койки реанимации. Там имеется современное медицинское оборудованием, в том числе два КТ, один МРТ, 16 аппаратов ИВЛ и 20 наркозно-дыхательных аппаратов.

Добавим, в штате стационара - 62 врача, 58 медсестер, а также 25 сотрудников младшего медицинского персонала.