Собянин открыл коронавирусный стационар на базе клиники МГУ
Столичный градоначальник Сергей Собянин и ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий открыли коронавирусный стационар на базе университетской клиники - Медицинского научно-образовательного центра МГУ. Мэр Москвы выразил надежду на то, что специалисты, подготовленные медицинским факультетом МГУ, примут активное участие в борьбе с COVID-19. В свою очередь Виктор Садовничий подчеркнул, что вся необходимая работа по перепрофилированию клиники проведена.
Отмечается что медицинский центр расположен в современном корпусе, который был построен в 2013 году с учетом новейших стандартов строительства зданий медицинского назначения. По этой причине для его перепрофилирования в коронавирусный стационар потребовался минимальный объем работ. В результате больница получила 100 коронавирусных коек и 24 койки реанимации. Там имеется современное медицинское оборудованием, в том числе два КТ, один МРТ, 16 аппаратов ИВЛ и 20 наркозно-дыхательных аппаратов.
Добавим, в штате стационара - 62 врача, 58 медсестер, а также 25 сотрудников младшего медицинского персонала.
Ранее НСН писала, что инфекционная больница в поселении Вороновском, построенная по поручению Сергея Собянина за месяц, приняла 20 первых пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает официальный сайте мэра Москвы.
Этот центр рассчитан на 800 коек, при необходимости их количество может быть увеличено до 900. Кроме того, каждая из них может быть переоборудована в реанимационную, а это очень важно для оперативной помощи больным с коронавирусной инфекцией. Для новой больницы закупили более 26 тысяч единиц медоборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
52 763+5 642 / сут.
Умерли
456+51 / сут.
Выздоровели
3 873+427 / сут.
- Общественники назвали «отвратительной» формулировку о «запрете скидок»
- Нотариусам в Москве разрешили вернуться к работе
- Греф не нашел условий для «стрижки» вкладов россиян сейчас
- Кремль высказался о сроках выхода России из самоизоляции
- Россиянин с подозрением на COVID-19 погиб при попытке побега
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru