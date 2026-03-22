NASA сообщило неполадке с антенной на корабле «Прогресс МС-33»
После запуска грузового корабля «Прогресс МС-33» одна из двух антенн системы автоматического сближения и стыковки «Курс» не раскрылась по штатной схеме. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте NASA.
В американском космическом агентстве отметили, что все остальные системы корабля функционируют в штатном режиме. Специалисты «Роскосмоса» продолжают работу по устранению неисправности. В случае, если антенну не удастся развернуть штатными средствами, стыковку выполнят в ручном режиме. Командир МКС, космонавт Сергей Кудь-Сверчков, возьмёт управление на себя и проведёт причаливание с использованием телеоператорного режима (ТОРУ).
Автоматическая стыковка корабля с модулем «Поиск» запланирована на 24 марта в 16:35 мск.
«Прогресс МС-33» доставит на МКС около 2509 кг различных грузов: топливо, воду, кислород, оборудование для научных экспериментов и расходные материалы для экипажа. Запуск коробля состоялся 22 марта 2026 года с космодрома Байконур, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
