Орбан: Конфликт на Украине разорит Европу
Конфликт на Украине приведет к разорению Европы. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью YouTube-каналу «Patrióta».
По мнению Орбана, нынешняя политика европейских стран, в первую очередь Германии, по поддержке Украины в военном и финансовом плане в конечном итоге обернётся полным экономическим разорением для всего континента.
«Они заблуждаются, полагая, что Европа способна финансировать Украину дольше, чем Россия может продолжать участие в конфликте. Эта война в итоге разорит нас всех, Германию и Европу ждёт полное финансовое банкротство», - заявил глава венгерского правительства.
Орбан неоднократно критиковал линию Брюсселя и Берлина по украинскому вопросу. Ранее он уже указывал, что ошибочная политика Евросоюза приводит объединение к изоляции и подталкивает к экономическому краху. По его убеждению, преодолеть энергетический кризис и стабилизировать ситуацию в Европе невозможно без возобновления полноценного диалога с Россией, США и Китаем - диалога, которого, как считает венгерский премьер, сейчас со стороны ЕС просто нет.
Ранее Орбан заявил, что Брюссель готовит Европу к войне, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
