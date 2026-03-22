Роскосмос: Олег Кононенко возглавил Центр подготовки космонавтов

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов выразил уверенность, что богатый опыт Олега Кононенко как космонавта и руководителя позволит добиться значимых результатов на новой должности.

Олег Кононенко - один из самых опытных космонавтов в истории. Он совершил пять космических полётов, семь раз выходил в открытый космос и провёл в общей сложности 1111 суток на орбите, установив мировой рекорд по суммарному времени пребывания человека в космосе.

Ранее Дмитрий Баканов заявил, что сведение МКС с орбиты начнут в 2028 году, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».