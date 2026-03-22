Роскосмос: Олег Кононенко возглавил Центр подготовки космонавтов
Космонавт, герой России Олег Кононенко назначен новым начальником центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина (ЦПК). Об этом сообщил «Роскосмос».
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов выразил уверенность, что богатый опыт Олега Кононенко как космонавта и руководителя позволит добиться значимых результатов на новой должности.
Олег Кононенко - один из самых опытных космонавтов в истории. Он совершил пять космических полётов, семь раз выходил в открытый космос и провёл в общей сложности 1111 суток на орбите, установив мировой рекорд по суммарному времени пребывания человека в космосе.
Ранее Дмитрий Баканов заявил, что сведение МКС с орбиты начнут в 2028 году, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
