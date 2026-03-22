Иранские военные заявили о перехвате F-15 над южным побережьем страны
Иранские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили истребитель F-15 в небе над южным побережьем страны. Об этом сообщила государственная телерадиокомпания IRIB со ссылкой на заявление объединённого штаба ПВО.
По данным военного ведомства, самолёт-нарушитель был отслежен радарами, после чего по нему нанесён удар средствами ПВО. В настоящее время проводится проверка для установления точной судьбы самолёта и его экипажа.
Инцидент произошёл на фоне продолжающегося вооружённого противостояния между Ираном, США и Израилем. Накануне Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о сбитии израильского истребителя F-16 в центральной части страны. По утверждению иранской стороны, с начала боевых действий 28 февраля силами ПВО уничтожено порядка 200 воздушных целей противника, включая беспилотники, крылатые ракеты, самолёты-дозаправщики и боевые истребители.
Ранее в Иране заявили, что в случае ударов США по иранским электростанциям Тегеран полностью закроет Ормузский пролив до полного восстановления повреждённых объектов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
