Шаман: Первый пункт райдера - портрет Путина в гримерке
Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Шаман) рассказал, что первым пунктом в его райдере прописано обязательное наличие портрета президента России Владимира Путина в гримерке. Об этом певец сообщил журналистам во время концерта «Звёзды Дорожного радио».
«Ни для кого давно не секрет, что обязательное условие в моем райдере - это портрет нашего президента», - заявил Дронов.
Шаман также рассказал, что не ест перед выступлениями, чтобы не ощущать тяжести на сцене. А личный самолет ему не нужен, поскольку это лишние хлопоты. Певец добавил, что всегда носит с собой фотографию супруги - главы лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.
Ранее Шаман рассказал, что Мизулина не стала менять свою фамилию после свадьбы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
