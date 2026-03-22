Шаман: Первый пункт райдера - портрет Путина в гримерке

«Ни для кого давно не секрет, что обязательное условие в моем райдере - это портрет нашего президента», - заявил Дронов.

Шаман также рассказал, что не ест перед выступлениями, чтобы не ощущать тяжести на сцене. А личный самолет ему не нужен, поскольку это лишние хлопоты. Певец добавил, что всегда носит с собой фотографию супруги - главы лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.

Ранее Шаман рассказал, что Мизулина не стала менять свою фамилию после свадьбы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».