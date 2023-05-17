Собянин рассказал о восстановлении усадьбы Покровское-Стрешнево
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге заявил, что реставрацию усадьбы «Покровское-Стрешнево» планируется завершить до конца 2023 года.
Он напомнил, что в прошлом году привели в порядок парк, расположенный между Волоколамским и Ленинградским шоссе, а в текущем планируется восстановить главный дом, оранжерею, ограду с башенками и регулярный сад.
«Работа идет полным ходом. В главном доме выполнена реставрация фасадов кирпичных пристроек. В центральном объеме воссозданы полукруглые белокаменные лестницы, лепной декор, цоколь здания и окна, а кровля покрыта медью», - указал мэр.
Собянин отметил, также запланированы усиление и замена деревянных балок, покрытие медью отливов и выступающих декоративных элементов фасада и карнизов, реставрация мрамора лестницы. Он добавил, что в ходе реставрации используются архивные фото и чертежи.
Ранее Минкульт России направил 13,38 млн рублей на продолжение реставрационных работ в старообрядческой церкви в Самаре, сообщает RT.
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