Инвестор отреставрирует объект культурного наследия в Просвирине переулке

Здание бывшего доходного дома по адресу: Просвирин переулок, 5, будет отреставрировано компанией ООО «БИВ» в рамках программы «1 рубль за квадратный метр в год». После реставрации инвестор сможет пользоваться им по собственному усмотрению. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, договор аренды заключен с инвестором на срок 49 лет. Согласно ему, компания ООО «БИВ» обязуется за пять лет восстановить объект культурного наследия — сооружение начала XX столетия, построенное по проекту архитектора Петра Ушакова. По окончании работ ежегодная ставка аренды для инвестора составит один рубль за квадратный метр.

Руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман отметил, что площадь трехэтажного здания составляет 609,8 квадратного метра. Кроме того, инвестор арендовал земельный участок площадью 330 «квадратов». Согласно договору, возведение любых новых строений на территории не допускается, подчеркнул он.

Отмечается, что реставрационно-восстановительные работы должны отвечать охранному обязательству и акту технического состояния объекта, утвержденным Мосгорнаследием. После окончания работ инвестор получит соответствующий акт у того же ведомства.

Глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов добавил, что дом архитектора Ушакова был взят под охрану государства в 2022 году. Сейчас уже ведется активная работа по воссозданию его исторического облика. Мосгорнаследие выдало задание на разработку плана комплексной реставрации. После его согласования с Департаментом и получения разрешения инвестор приступит к работам по сохранению памятника культуры, отметил Емельянов.

По словам гендиректора ООО «БИВ» Алексея Рябичева, после завершения реставрации в здании планируется разместить медучреждение.

