Собянин рассказал о тотальной дезинфекции столичного метро
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что частота дезинфекционных работ в столичном метро выросла до 15 раз. Речь идет о санобработке вагонов поездов в электродепо «Красная Пресня» и станции «Белорусская» Кольцевой линии Московского метрополитена, сообщает пресс-служба мэра столицы.
Отмечается, что дезинфекция в период самоограничения проводится независимо от снижения пассажирского потока.
«Весь общественный транспорт продолжает работать в обычном графике, чтобы не создавать скученность пассажиров, чтобы они себя чувствовали комфортно, в разряженной обстановке. Тем не менее, конечно, очень важно обеспечить дезинфекцию подвижного состава, станций, переходов, эскалаторов. Это огромная работа, которой ежедневно занимается метрополитен. От того, насколько она качественно будет проводиться, во многом зависит здоровье москвичей. Конечно, и сами москвичи должны при движении в транспорте заботиться о том, чтобы максимально оградить себя от других пассажиров. Желательно чтобы они были в масках, надевали перчатки», - сказал Сергей Собянин.
Более двух тысяч сотрудников обеспечивают необходимый уровень дезинфекции. Они обязаны проводить санобработку всех инфраструктурных элементов, которые находятся в контакте с пассажирами, не менее одного раза в 1,5–2 часа, автоматы по продаже билетов 15 раз в сутки. Аэрозольная дезинфекция станций проводится каждую ночь с помощью генераторов горячего воздуха.
Отмечается, что качество обработки ежедневно контролируют санитарные врачи метрополитена, вооруженные люминометрами. По официальным данным, дезинфекция позволяет снизить риск распространения инфекции в пять и более раз.
Ранее заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, как прошла 1 мая шестая по счету дезинфекция дорог и тротуров Москвы. Он подчеркнул, что обработка проводится в целях профилактики распространения COVID-19. В общей сложности специалисты обработают дезинфицирующим составом около 300 миллионов квадратных метров различных площадей. Для проведения дезинфекции задействуют более 70 тысяч сотрудников коммунальных служб, а также более 4,5 тысячи единиц техники.
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