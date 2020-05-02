Собянин рассказал о тотальной дезинфекции столичного метро

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что частота дезинфекционных работ в столичном метро выросла до 15 раз. Речь идет о санобработке вагонов поездов в электродепо «Красная Пресня» и станции «Белорусская» Кольцевой линии Московского метрополитена, сообщает пресс-служба мэра столицы.

Отмечается, что дезинфекция в период самоограничения проводится независимо от снижения пассажирского потока.

«Весь общественный транспорт продолжает работать в обычном графике, чтобы не создавать скученность пассажиров, чтобы они себя чувствовали комфортно, в разряженной обстановке. Тем не менее, конечно, очень важно обеспечить дезинфекцию подвижного состава, станций, переходов, эскалаторов. Это огромная работа, которой ежедневно занимается метрополитен. От того, насколько она качественно будет проводиться, во многом зависит здоровье москвичей. Конечно, и сами москвичи должны при движении в транспорте заботиться о том, чтобы максимально оградить себя от других пассажиров. Желательно чтобы они были в масках, надевали перчатки», - сказал Сергей Собянин.