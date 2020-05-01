Вестибюли еще 45 станций московского метро закроют с 3 мая
Вестибюли еще 45 станций метрополитена столицы закроют с 3 мая. Об этом сообщает ТАСС.
Мера предпринимается в связи со снижением пассажиропотока. Ранее было объявлено о временном закрытии вестибюлей еще 33 станций.
При этом в пресс-службе метрополитена отметили, что сами станции продолжат работу в стандартном режиме, вход и выход будет открыт в соседних вестибюлях.
Уточняется, что закрываются наименее востребованные вестибюли, в частности, в обновленный список вошли вестибюли станций "Свиблово" и "Ботанический сад" "оранжевой" ветки метро.
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