В Москве расширены категории граждан, которые могут привиться от коронавируса
С понедельника, 21 декабря, прививку против коронавируса в Москве смогут получить работники транспорта, энергетики, промышленности, а также сотрудники СМИ. Об это сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
В результате вакцинация охватит еще около 1 миллиона человек.
Градоначальник отметил, что вакцинация постепенно набирает обороты, город получает дополнительные партии вакцины.
В пресс-центре НСН в ходе онлайн-брифинга врач эпидемиолог, депутата Госдумы Геннадий Онищенко призвал пресекать работу ночных клубов в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции.
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