В Москве расширены категории граждан, которые могут привиться от коронавируса

С понедельника, 21 декабря, прививку против коронавируса в Москве смогут получить работники транспорта, энергетики, промышленности, а также сотрудники СМИ. Об это сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Песков опроверг наличие отдельной вакцины для Путина

В результате вакцинация охватит еще около 1 миллиона человек.

Градоначальник отметил, что вакцинация постепенно набирает обороты, город получает дополнительные партии вакцины.

В пресс-центре НСН в ходе онлайн-брифинга врач эпидемиолог, депутата Госдумы Геннадий Онищенко призвал пресекать работу ночных клубов в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции.

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ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияМосква
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