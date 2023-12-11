Собянин рассказал о строительстве тоннеля под путями МЦД-4 в Бутырском районе

По его словам, главный тоннель планируется достроить в 2024 году. Однако Собянин выразил надежду, что специалисты завершат работы раньше планируемого срока.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы отметила, что строительство тоннеля длиной 309 м под путями МЦД-4 было начали в марте этого года. Сейчас ведется проектирование ж/д путепровода МЦД-2.

