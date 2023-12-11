Собянин рассказал о строительстве тоннеля под путями МЦД-4 в Бутырском районе

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что новый тоннель под четвертым Московским центральным диаметром (МЦД-4) улучшит транспортную инфраструктуру в районах Марьина Роща и Бутырский.

Собянин: Все поезда МЦД-3 и МЦД-4 будут обновлены за два года

По его словам, главный тоннель планируется достроить в 2024 году. Однако Собянин выразил надежду, что специалисты завершат работы раньше планируемого срока.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы отметила, что строительство тоннеля длиной 309 м под путями МЦД-4 было начали в марте этого года. Сейчас ведется проектирование ж/д путепровода МЦД-2.

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
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