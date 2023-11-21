Собянин: Все поезда МЦД-3 и МЦД-4 будут обновлены за два года

На Московских центральных диаметрах (МЦД) пассажиры совершили более 725 млн поездок за четыре года, сообщил мэр Сергей Собянин.

Он также пообещал, что до конца следующего года будет полностью обновлен состав третьего диаметра, а к концу 2025 года – и четвертого. Граждане с запуском новых диаметров получили 74 новые станции и удобные прямые маршруты.

На данном этапе в столице завершилась интеграция железнодорожных направлений с Московским центральным кольцом (МЦК).