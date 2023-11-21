Собянин: Все поезда МЦД-3 и МЦД-4 будут обновлены за два года

На Московских центральных диаметрах (МЦД) пассажиры совершили более 725 млн поездок за четыре года, сообщил мэр Сергей Собянин.

Он также пообещал, что до конца следующего года будет полностью обновлен состав третьего диаметра, а к концу 2025 года – и четвертого. Граждане с запуском новых диаметров получили 74 новые станции и удобные прямые маршруты.

На данном этапе в столице завершилась интеграция железнодорожных направлений с Московским центральным кольцом (МЦК).

Собянин рассказал, как возле станций МЦД создается комфортная среда

Так, москвичам и гостям доступны более 100 вариантов пересадок с Московских центральных диаметров (МЦД) на другие виды транспорта. Он привёл в пример станцию «Окружная», которая связала МЦД-1, Люблинско-Дмитровскую линию и МЦК, а также переход на аэроэкспресс в Шереметьево.

По его словам, станция «Белорусская» объединила МЦД-1, МЦД-4, «Аэроэкспресс», Замоскворецкую и Кольцевую ветки, также отсюда отходят поезда дальнего следования.

«А на «Кутузовской» есть пересадка с МЦД-4 на МЦК и Филевскую линию», – написал Собянин.


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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:МетроМоскваСергей Собянин

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