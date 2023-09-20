Собянин рассказал о строительстве станции метро «Потапово»
Строительство станции «Потапово» Сокольнической линии Московского метрополитена завершено более чем на 70%. Об этом в своем Telegram-канале заявил московский мэр Сергей Собянин.
По словам мэра, открытие новой станции поможет экономить до 40 минут в день жителям поселений Сосенского, Воскресенского и Щербинки.
Сейчас на станции ведется установка систем пожарной безопасности, вентиляции, отопления и электроснабжения.
Также строители благоустроят близлежащую территорию и отремонтируют участок трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от станции метро «Коммунарка» Сокольнической линии до улицы Поляны.
Ранее Собянин заявил, что новыми станциями Люблинско-Дмитровской линии метро «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех» за неделю воспользовались 213 тысяч раз. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru