Собянин сообщил о востребованности новых станций Солнцевской линии метро

В Москве 6 сентября открылись еще две станции метро - «Аэропорт Внуково» и «Пыхтино». Столичная воздушная гавань стала первым аэропортом с собственной станцией метро в России. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что Солнцевская линия метро завершила свое формирование. За десять лет она обросла 14 станциями, ее длина превышает 30 километров.

Открытые для пассажиров в Москве новые станции «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» Солцевской линии метро посвящены советскому и российскому авиастроению. Дизайн станции «Пыхтино» посвящен развитию отечественного самолетостроения. Оформление станции «Аэропорт Внуково» посвящено гражданским самолетам конструкторского бюро А.Н. Туполева, чье имя носит международный аэропорт.

