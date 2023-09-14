Собянин сообщил о востребованности новых станций Солнцевской линии метро

Новыми станциями Солнцевской линии метро – «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» – за первую воспользовались более 113 тысяч раз, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что теперь пассажиры могут добираться до аэропорта Внуково, дома или работы напрямую и экономить до 60 минут в день. Ожидается, что новыми станциями каждый день будут пользоваться около 30 тысяч пассажиров в этом году.

Собянин рассказал о развитии районов Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково

В Москве 6 сентября открылись еще две станции метро - «Аэропорт Внуково» и «Пыхтино». Столичная воздушная гавань стала первым аэропортом с собственной станцией метро в России. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что Солнцевская линия метро завершила свое формирование. За десять лет она обросла 14 станциями, ее длина превышает 30 километров.

Открытые для пассажиров в Москве новые станции «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» Солцевской линии метро посвящены советскому и российскому авиастроению. Дизайн станции «Пыхтино» посвящен развитию отечественного самолетостроения. Оформление станции «Аэропорт Внуково» посвящено гражданским самолетам конструкторского бюро А.Н. Туполева, чье имя носит международный аэропорт.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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