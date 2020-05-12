Собянин рассказал о строительстве метро в период пандемии коронавируса

До конца 2020 года столичные власти планируют запустить 25 км линий метро. С таким заявлением в ходе осмотра строящейся станции «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии (БКЛ) выступил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что, несмотря на ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции, строительство столичной подземки не останавливалось. За этот период было запущено около 14 километров линий метро. Помимо этого, мэр Москвы добавил, что 5 мая была начата проходка тоннеля от станции «Кленовый бульвар» в сторону станции «Каширская», отмечает АГН Москва.

Добавим, в настоящий момент на объектах метростроения занято почти 14 тысяч. человек. Организациями приняты все необходимые меры по защите здоровья работников и профилактике распространения коронавирусной инфекции.