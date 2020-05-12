Собянин рассказал о строительстве метро в период пандемии коронавируса
До конца 2020 года столичные власти планируют запустить 25 км линий метро. С таким заявлением в ходе осмотра строящейся станции «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии (БКЛ) выступил мэр Москвы Сергей Собянин.
Градоначальник подчеркнул, что, несмотря на ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции, строительство столичной подземки не останавливалось. За этот период было запущено около 14 километров линий метро. Помимо этого, мэр Москвы добавил, что 5 мая была начата проходка тоннеля от станции «Кленовый бульвар» в сторону станции «Каширская», отмечает АГН Москва.
Добавим, в настоящий момент на объектах метростроения занято почти 14 тысяч. человек. Организациями приняты все необходимые меры по защите здоровья работников и профилактике распространения коронавирусной инфекции.
Кстати, ранее НСН писала, что защитные маски и перчатки начали продавать на всех станциях московского метрополитена. Всего открыто 966 торговых точек. Защитные средства можно купить в кассах, торговых павильонах и вендинговых аппаратах. Также маски и перчатки продаются в кассах пригородных электричек, передает ТАСС.
Таким образом, всего насчитывается уже около полутора тысяч точек продаж. Как уточнил глава Дептранса Максим Ликсутов, средства индивидуальной защиты для реализации через пригородные кассы предоставило правительство столицы.
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