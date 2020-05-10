Почти 50 закрытых из-за COVID-19 вестибюлей метро откроются в Москве
Большинство закрытых ранее из-за распространения коронавирусной инфекции вестибюлей столичной подземки – 48 из 78 – откроются для пассажиров 12 мая, Как пишет Интерфакс, об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его словам, в первую очередь, это коснется тех станций, где пассажиропоток в среднем составляет более полутора тысяч человек в сутки.
При этом, также с предстоящего вторника, 12 мая, в Москве в силу вступает «масочный» режим – в общественном транспорте столицы можно будет ездить только в маске и перчатках. За отсутствие средств защиты придется заплатить штраф в 5 тысяч рублей.
Ранее НСН писала, что в Подмосковье начнется продажа медицинских масок в автобусах. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на региональный Минтранс. Оплатить покупку пассажиры смогут картой "Стрелка" или бесконтактной банковской картой. В ведомстве добавили, что стоимость защитных масок и порядок их приобретения будут объявлены позднее.
Масочный режим в Подмосковье начнет действовать в обязательном порядке с 12 мая.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru