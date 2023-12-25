Собянин рассказал о сложной реставрации уникальной скульптуры «Времена года»
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что на главные ворота усадьбы «Нескучное» на Ленинском проспекте вернули отреставрированные скульптурные композиции «Времена года».
По его словам, что реставраторы выполнили очень серьёзную и сложную работу, так как фигуры не раз меняли облик, а об их первоначальном виде можно было только догадываться по рисунку 1830 года.
«Специалисты провели анализ всех изображений и решили восстановить общую композицию въездных ворот со скульптурами в том виде, который сложился в конце XIX – начале XX века», – отметил он.
Градоначальник также напомнил, что въездная группа, которая была создана по проекту архитектора Евграфа Тюрина в начале XIX века, является объектом культурного наследия федерального значения.
Ранее генеральный директор Русского музея Алла Манилова заявила, что картину Карла Брюллова «Последний день Помпеи» отреставрируют, не снимая со стены, в экспозиционном зале, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru