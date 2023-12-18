Фанагорийские казармы стали лауреатом конкурса «Московская реставрация»

В числе лауреатов ежегодного конкурса «Московская реставрация» оказались Фанагорийские казармы МГТУ им. Баумана, реставрацию которых завершили в сентябре.

«Фанагорийским казармам – памятнику культурного наследия 18 века – фактически подарена новая жизнь. Благодаря труду реставраторов, удалось сохранить и воссоздать сложнейшие детали интерьеров, фасадов и окружающей территории «Дворца технологий»», - сказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Планируется, что Фанагорийские казармы станут будущим «Дворцом технологий». После реставрации здание украсили двуглавые орлы с пятиметровым размахом крыльев. Кроме того, реставраторы работали над входной группой и уникальным фризом, - декоративным «поясом» с древнегреческим орнаментом.

Лауреатов конкурса «Московская реставрация назвал мэр столицы Сергей Собянин. Фанагорийские казармы были отмечены в номинации «За лучшую организацию ремонтно- реставрационных работ».

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ФОТО: Департамент строительства г. Москвы
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