Собянин рассказал о ситуации с COVID-19 в Москве

На заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 от отметил, что ситуация в Москве развивается «по европейскому сценарию».

«Мы видим арифметическую прогрессию еженедельного роста заболеваемости ковидом», - подчеркнул Собянин.

Ранее в российском оперштабе заявили, что за прошедшие сутки в стране зафиксировано 67 809 новых случаев коронавируса, из них в Москве - 18 935, сообщает RT.