Собянин рассказал о ситуации с COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за две недели в столице в пять раз увеличилось количество заболеваний коронавирусом, сообщает РИА Новости.

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На заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 от отметил, что ситуация в Москве развивается «по европейскому сценарию».

«Мы видим арифметическую прогрессию еженедельного роста заболеваемости ковидом», - подчеркнул Собянин.

Ранее в российском оперштабе заявили, что за прошедшие сутки в стране зафиксировано 67 809 новых случаев коронавируса, из них в Москве - 18 935, сообщает RT.

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ФОТО: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:КоронавирусМоскваСергей Собянин
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