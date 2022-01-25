Собянин рассказал о ситуации с COVID-19 в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за две недели в столице в пять раз увеличилось количество заболеваний коронавирусом, сообщает РИА Новости.
На заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 от отметил, что ситуация в Москве развивается «по европейскому сценарию».
«Мы видим арифметическую прогрессию еженедельного роста заболеваемости ковидом», - подчеркнул Собянин.
Ранее в российском оперштабе заявили, что за прошедшие сутки в стране зафиксировано 67 809 новых случаев коронавируса, из них в Москве - 18 935, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru