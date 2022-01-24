Массовые мероприятия в храмах Москвы рекомендовали перевести в онлайн
Председатель информационной комиссии Московской епархии РПЦ Александр Волков заявил, что храмах Москвы усилили контроль за соблюдением профилактических санитарных мер, сообщает ТАСС.
По его словам, в связи со значительным ростом заболеваемости коронавирусом, настоятелям столичных храмов были разосланы необходимые указания первого викария святейшего патриарха митрополита Дионисия.
Он отметил, что с целью ограничить пересечение людей рекомендовано ограничить или перевести в онлайн любые занятия и встречи в храмах.
«Массовые мероприятия в храмах - в первую очередь занятия в воскресных школах в тех храмах, где большое количество учащихся и не вполне приспособленные для этого помещения», - подчеркнул Волков.
Кроме того, духовенству, сотрудникам и прихожанам напомнили о необходимости соблюдать масочный режим, а при появлении признаков ОРВИ и повешении температуры оставаться дома и сдать ПЦР-тест.
Ранее член Синодальной библейско-богословской комиссии Русской православной церкви Владимир Легойда заявил, что в РПЦ не будут заставлять священников вакцинироваться, сообщает Ura.ru.
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