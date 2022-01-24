Массовые мероприятия в храмах Москвы рекомендовали перевести в онлайн

По его словам, в связи со значительным ростом заболеваемости коронавирусом, настоятелям столичных храмов были разосланы необходимые указания первого викария святейшего патриарха митрополита Дионисия.

Он отметил, что с целью ограничить пересечение людей рекомендовано ограничить или перевести в онлайн любые занятия и встречи в храмах.

«Массовые мероприятия в храмах - в первую очередь занятия в воскресных школах в тех храмах, где большое количество учащихся и не вполне приспособленные для этого помещения», - подчеркнул Волков.

Кроме того, духовенству, сотрудникам и прихожанам напомнили о необходимости соблюдать масочный режим, а при появлении признаков ОРВИ и повешении температуры оставаться дома и сдать ПЦР-тест.

Ранее член Синодальной библейско-богословской комиссии Русской православной церкви Владимир Легойда заявил, что в РПЦ не будут заставлять священников вакцинироваться, сообщает Ura.ru.

