Собянин рассказал о сервисе для комфортного переезда по реновации

«Большинство новоселов по программе реновации воспользовались сервисом «Помощь в переезде». Эту услугу заказали 76% из почти 50 тыс. семей, которые переехали в новые квартиры», – написал градоначальник.



Новоселы при переезде могут бесплатно воспользоваться перевозкой крупногабаритных вещей и техники, а также услугами грузчиков.

Подать заявку на перевозку можно через портал mos.ru или в центрах информирования по переселению. Эта возможность предусмотрена для москвичей после того, как они заключат договор на новую квартиру.

