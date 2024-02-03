Собянин рассказал о сервисе для комфортного переезда по реновации

76% переселяющихся по программе реновации москвичей воспользовались сервисом «Помощь при переезде», рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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«Большинство новоселов по программе реновации воспользовались сервисом «Помощь в переезде». Эту услугу заказали 76% из почти 50 тыс. семей, которые переехали в новые квартиры», – написал градоначальник.

Новоселы при переезде могут бесплатно воспользоваться перевозкой крупногабаритных вещей и техники, а также услугами грузчиков.

Подать заявку на перевозку можно через портал mos.ru или в центрах информирования по переселению. Эта возможность предусмотрена для москвичей после того, как они заключат договор на новую квартиру.

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ФОТО: Департамент строительства города Москвы
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