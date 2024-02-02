Новостройка появится по программе реновации в Богородском в 2025 году
Односекционный жилой дом в рамках программы реновации построят на 1-й Мясниковской улице (район Богородское, ВАО) в 2025 году. Сейчас на объекте ведется монтаж шпунтового ограждения. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
На облицованных фиброцементными плитами фасадах здания разместятся металлические корзины под кондиционеры, а входную группу украсят витражами.
Во всех 84 квартирах выполнят готовую улучшенную отделку, полностью соответствующую столичным стандартам реновации.
На нежилом первом этаже разместятся вестибюль жилой части, технические помещения, кладовая для инвентаря, почтовые ящики и лифтовый холл. Современные лифты оборудуют тактильными и визуальными средствами информации.
Также строители озеленят и благоустроят придомовую территорию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru