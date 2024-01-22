Собянин рассказал о реконструкции ТЭЦ на востоке Москвы
Столичный мэр Сергей Собянин оценил работы по модернизации ТЭЦ-23 на улице Монтажная (район Метрогородок, ВАО).
По словам градоначальника, жизнь города во многом зависит от «Мосэнерго», ведь Москва порой находится в экстремальных условиях вопреки глобальному потеплению. Он отметил, что было установлено восемь новых турбин, почти восьмикратно сократились выбросы вредных веществ. При этом Собянин призвал продолжать работу по модернизации ТЭЦ в постоянном режиме.
В свою очередь управляющий директор ПАО «Мосэнерго» Александр Бутко доложил мэру о планах по модернизации ТЭЦ-23. По его словам, все системы «Мосэнерго» успешно выдержали зимние максимумы.
Согласно материалам пресс-службы мэра и правительства Москвы, станция ТЭЦ-23 обеспечивает теплом и электроэнергией ВАО, СВАО и ЦАО Москвы, ее основной вид топлива — природный газ.
В частности, на ТЭЦ-23 прошли модернизацию автоматизированные системы управления ряда энергетических котлов и турбоагрегаторов в 2018-2021 годах. Также были заменены блочные трансформаторы, элегазовые выключатели были установлены вместо масляных, появились новые электролизеры. Кроме того, была проведена реконструкция подземных трубопроводов теплосети, выполнена модернизация ключевых систем коммерческого учета энергоресурсов, а на узлах учета установлены современные высокоинтеллектуальные расходомеры.
Особое внимание на ТЭЦ-23 уделяется поддержанию экологии. ТЭЦ-23 стала одной из первых Москве, где внедрили автоматическую систему непрерывного контроля и учета выбросов. Также ведется поэтапная замена горелочных устройств на более современные и экологичные.
Главные предохранительные клапаны и газоходы энергетических котлов оборудовали шумоглушителями. Также на ТЭЦ-23 появились специальные шумозащитные экраны, шумоглушители появились и на газораспределительных пунктах.
ТЭЦ-23 стала участницей федеральной программы конкурентного отбора мощности проектов модернизации в 2023 году. В ее рамках реализуют три проекта, которые поспособствуют увеличению эффективности и надежности ТЭЦ-23 и уменьшению воздействия на окружающую среду.
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