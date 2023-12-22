Собянин: Москва — лидер в Европе по развитию и использованию электротранспорта

Свыше 120 тысяч специалистов ежедневно обеспечивают электричеством и теплом миллионы жителей столицы и сотни тысяч организаций. Профессионалов-энергетиков поздравил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Москва благодаря их работе с каждым годом становится безопаснее и комфортнее. По словам мэра, за последние 10 лет столица стала вдвое ярче. Только в 2023 году подключили к общим сетям или обеспечили дополнительной мощностью более 1,3 тысячи объектов.

Кроме того, мэр указал, что энергетики помогают и в улучшении экологии города. Собянин подчеркнул, что Москва является лидером в Европе по развитию и использованию электротранспорта, а также «городом №1» по количеству электробусов.

