Собянин: Москва — лидер в Европе по развитию и использованию электротранспорта
Свыше 120 тысяч специалистов ежедневно обеспечивают электричеством и теплом миллионы жителей столицы и сотни тысяч организаций. Профессионалов-энергетиков поздравил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Москва благодаря их работе с каждым годом становится безопаснее и комфортнее. По словам мэра, за последние 10 лет столица стала вдвое ярче. Только в 2023 году подключили к общим сетям или обеспечили дополнительной мощностью более 1,3 тысячи объектов.
Кроме того, мэр указал, что энергетики помогают и в улучшении экологии города. Собянин подчеркнул, что Москва является лидером в Европе по развитию и использованию электротранспорта, а также «городом №1» по количеству электробусов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru