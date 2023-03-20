Собянин рассказал о развитии транспортной и социальной инфраструктуры района Внуково
Новая станция московского метро «Аэропорт Внуково» позволит авиапассажирам и горожанам экономить на поездках до 40 минут, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра строящейся станции.
Градоначальник отметил, что Солнцевская ветка станет одной из самых протяжённых линий в столице и позволит пассажирам не просто добраться до аэропорта «Внуково», но и зайти непосредственно в сам терминал авиагавани. Отмечается, что порядка 25 тысяч жителей поселения Внуковское и близлежащих населённых пунктов получат метро в шаговой доступности. Глава столицы напомнил об открытии МЦД-4 в текущем году, что обеспечит район ещё и наземным метро.
Пресс-служба градоначальника и правительства Москвы отмечает, что в настоящее время будущая станция «Аэропорт Внуково» готова на 59%. Планируется, что более 22 тысяч пассажиров будут пользоваться новой станцией.
Мэр столицы отметил развитие и социальной инфраструктуры во внуковском районе. В частности, в настоящий момент идёт строительство спортивного комплекса площадью более 4 тысяч кв м с двумя бассейнами и тренажёрным залом, реконструкция поликлиники, а также благоустройство всего Внуково. Также в прошлом году около станции метро «Румянцево» построили гостиницу «Azimut Сити Отель Комсити Москва» с номерным фондом в 150 номеров. Первые постояльцы посетили гостиницу 1 февраля текущего года.
Ранее Собянин сообщил, что новый мост через Москву-реку, соединяющий три соседних района с населением порядка 400 тысяч человек, построят до конца 2025 года.
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