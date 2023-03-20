Мост через Москву-реку свяжет три столичных района в 2025 году
Новый мост через Москву-реку, соединяющий три соседних района с населением порядка 400 тысяч человек, построят до конца 2025 года. Сейчас возведение объекта находится на стадии подготовительных работ. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, проектом предусмотрен мост протяженностью 315 метров, а также три эстакады общей длиной 470 метров. Кроме того, будут построены и реконструированы 1300 метров улично-дорожной сети. Проектная документация уже готова, подрядчик готов приступить к выполнению работ, подчеркнул Бочкарев.
Он добавил, что в районе Филевский парк (ЗАО) объект обеспечит выход на Береговой проезд. В свою очередь, в Пресненском районе (ЦАО) будет построена развязка с Шелепихинским шоссе. Благодаря новому объекту и уже построенному Шелепихинскому мосту существенно улучшится сообщение между жилыми кварталами на противоположных берегах Москвы-реки.
Глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов отметил, что ввод моста в эксплуатацию позволит улучшить транспортную связь между районами Филевский парк, Пресненский и Хорошево-Мневники (СЗАО).
Отмечается, что объект строится по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина в рамках программы развития транспортного каркаса Москвы.
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