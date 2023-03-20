Собянин: Москва заключила крупнейший в Европе контракт на поставку электробусов
Москва заключила крупнейший в Европе контракт на поставку тысячи электробусов в 2023-2024 годах. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, город закупает современный транспорт у ПАО «КамАЗ», в ближайшее время будет подписан еще один контракт на 200 электробусов.
Собянин также отметил, что на сегодняшний день в Москве функционируют уже 1 тысяча 55 электробусов. В этом году у столицы этой сфере большие планы, в том числе установить около 200 ультрабыстрых зарядных станций и запустить новые маршруты.
С 2022 года в Москву поставляют электробусы улучшенной комплектации. Они могут проехать на одном заряде до 80 километров.
Ранее глава города рассказал о ходе реконструкции Дмитровского путепровода, которая, по его словам, ведется без остановки движения по основному ходу Дмитровского шоссе. Собянин отмечал, что с этой целью был построен временный путепровод, теперь стартовало строительство основного. До конца года все основные работы будут выполнены, сейчас готовность проекта составляет 56%.
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