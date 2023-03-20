Собянин: Москва заключила крупнейший в Европе контракт на поставку электробусов

Москва заключила крупнейший в Европе контракт на поставку тысячи электробусов в 2023-2024 годах. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, город закупает современный транспорт у ПАО «КамАЗ», в ближайшее время будет подписан еще один контракт на 200 электробусов.

Собянин также отметил, что на сегодняшний день в Москве функционируют уже 1 тысяча 55 электробусов. В этом году у столицы этой сфере большие планы, в том числе установить около 200 ультрабыстрых зарядных станций и запустить новые маршруты.