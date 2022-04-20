Собянин одобрил дополнительные меры поддержки социально ориентированных НКО

По итогам встречи градоначальника с волонтёрами и руководителями социально ориентированных НКО, которая прошла в окружном штабе по сбору гуманитарной помощи для беженцев с Украины, из ЛНР и ДНР, был принят ряд решений о дополнительной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций.

«У нас большая грантовая программа, и я считаю, что её в этой ситуации можно увеличить... У нас есть социально значимые НКО в городском реестре, которые работают именно как социальная помощь... Можно специальные создать субсидии для поддержки», - сказал глава столицы.

В пресс-службе отметили, что в текущем году будет выделено 192 млн рублей субсидий, которые социально ориентированные НКО из городского реестра получат на оплату труда сотрудников, закупку отечественного программного обеспечения и другое.

Также московский мэр предложил оказать грантовую поддержку химчисткам, обрабатывающим одежду, которую горожане передают для беженцев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин одобрил программу льготного онлайн-кредитования малого и среднего бизнеса, сообщает RT.