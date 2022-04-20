Собянин одобрил дополнительные меры поддержки социально ориентированных НКО
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ежегодный объём грантов некоммерческим организациям главы города на реализацию социально значимых проектов будет увеличен с 400 млн рублей до 600 млн рублей, сообщает пресс-служба столичного правительства.
По итогам встречи градоначальника с волонтёрами и руководителями социально ориентированных НКО, которая прошла в окружном штабе по сбору гуманитарной помощи для беженцев с Украины, из ЛНР и ДНР, был принят ряд решений о дополнительной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций.
«У нас большая грантовая программа, и я считаю, что её в этой ситуации можно увеличить... У нас есть социально значимые НКО в городском реестре, которые работают именно как социальная помощь... Можно специальные создать субсидии для поддержки», - сказал глава столицы.
В пресс-службе отметили, что в текущем году будет выделено 192 млн рублей субсидий, которые социально ориентированные НКО из городского реестра получат на оплату труда сотрудников, закупку отечественного программного обеспечения и другое.
Также московский мэр предложил оказать грантовую поддержку химчисткам, обрабатывающим одежду, которую горожане передают для беженцев.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин одобрил программу льготного онлайн-кредитования малого и среднего бизнеса, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+9 195 / сут.
Умерли
374 тыс.+223 / сут.
Выздоровели
17,4 млн+16 200 / сут.
- Путин обсудил со школьником Рюрика и «норманскую теорию»
- Поклонская может лишиться госнаград за высказывания о символах Z и V
- Победителей конкурса «Мои герои большой войны» наградят 23 апреля в Москве
- Путин объяснил, что заставило Россию начать спецоперацию на Украине
- Лондонский суд разрешил экстрадицию Ассанжа в США
- В Кремле раскритиковали работу украинских переговорщиков
- В Кремле назвали недопустимым возможный недопуск россиян до Уимблдона
- Молдавия заявила о готовности покупать газ на международном рынке
- Доллар опустился ниже 78 рублей впервые с 11 апреля
- Захарова заявила об отсутствии доверия к украинским переговорщикам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru