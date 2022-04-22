Собянин: Программа реставрации объектов культурного наследия сохранится в полном объёме
Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил за работу и вручил нагрудные знаки «Почётный реставратор города Москвы» выдающимся мастерам реставрационной отрасли, сообщает пресс-служба столичного правительства.
В ходе осмотра итогов реставрации Малороссийского подворья на ул. Маросейка он отметил, что масштабная программа по восстановлению памятников истории, культуры Москвы, несмотря на кризисы и проблемы, ни разу не останавливалась, за 10 лет было отреставрировано около двух тысяч объектов.
По словам градоначальника, работа по реставрации объектов культурного наследия в столице будет сохранена в полном объёме.
«Всю нашу программу... несмотря на экономические сложности... оставим её в полном объёме. Это не только создание рабочих мест реставраторов, строителей, инженеров, архитекторов, но и, конечно, продолжение восстановления нашего любимого города», - подчеркнул мэр.
Ранее Собянин заявил, что в 2022 году на юго-западе Москвы планируется реализовать 11 больших проектов благоустройства, сообщает RT.
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