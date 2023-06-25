Собянин рассказал о развитии районов Печатники, Текстильщики и Южнопортовый

«Юго-восток с его плотной сетью железных дорог стал одним из центров развития рельсового транспорта столицы. В 2016 году на базе Малого кольца Московской железной дороги (МЖД) было открыто Московское центральное кольцо (МЦК), интегрированное в городскую транспортную систему. В 2019 году Курское направление МЖД стало частью второго маршрута Московской центральной дороги (МЦД-2)», - написал он.

В этом году завершили мегапроект - полностью запустили движение по Большой кольцевой линии. В результате жители Печатников, Текстильщиков и Южнопортового могут экономить 20-30 минут на дорогу, в том числе благодаря отсутствию необходимости пользоваться наземным транспортом. С удобными пересадками с БКЛ на другие линии можно не ехать в центр, а в соседние районы добираться за 5 минут.



Для улучшения межрайонных связей действуют 13 новых маршрутов наземного транспорта. Быстрее и проще стало добираться автобусом до поликлиник, школ, центров социального обслуживания и других общественных мест.

По словам Собянина, в районах обновили еще несколько знаковых зеленых объектов: сквер в 1-м Саратовском проезде, сквер на ул. Кухмистерова, сквер на ул. Артюхиной, Батюнинский пруд. Благоустроена территория, прилегающая к ТПУ «Печатники».

Собянин рассказал, что на юго-востоке увеличивается число молодых семей. Здесь в последние годы открыли 11 новых объектов: девять детских садов на 1 тыс. 140 мест и две школы на 1 тыс. 375 учащихся.

Для старшего поколения здесь открыли Центр московского долголетия в Печатниках (ул. 1-я Курьяновская, д. 35). Такое же клубное пространство создано в Текстильщиках (ул. 7-я Текстильщиков, д. 4а, стр. 1).

Мэр сообщил, что в программу реновации вошло 87 домов, в которых проживает 15 тыс. человек. Старт переселению был дан в 2018 году. Сегодня заселяются четыре новостройки на ул. Артюхиной, д. 28а, ул. Чистова, д. 3а, ул. Петра Романова, д. 18. Второе дыхание обретают бывшие промышленные зоны, рассказал мэр столицы.

