СМИ: В США следили за иностранцами, которые навещали Маска
В США в 2022 и 2023 годах Министерства юстиции и внутренней безопасности следили за иностранцами, которые посещали бизнесмена Илона Маска, сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, американские ведомства интересовали гости из Восточной Европы и других стран, «которые могли пытаться повлиять» на миллиардера. Начатое тогда расследование говорит об обеспокоенности властей количеством иностранцев в окружении предпринимателя, с компаниями которого заключают государственные контракты. Например, SpaceX сотрудничает с агентствами национальной безопасности. Также у предпринимателя есть «беспрецедентный доступ» к высокопоставленным чиновникам и секретной информации.
О расследовании знали служащие нескольких ведомств, среди которых ФБР. Каков его нынешний статус – неизвестно.
Ранее стало известно, что США проведут проверку госконтрактов с компаниями Маска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru