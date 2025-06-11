СМИ: В США следили за иностранцами, которые навещали Маска

В США в 2022 и 2023 годах Министерства юстиции и внутренней безопасности следили за иностранцами, которые посещали бизнесмена Илона Маска, сообщает The Wall Street Journal.

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По данным издания, американские ведомства интересовали гости из Восточной Европы и других стран, «которые могли пытаться повлиять» на миллиардера. Начатое тогда расследование говорит об обеспокоенности властей количеством иностранцев в окружении предпринимателя, с компаниями которого заключают государственные контракты. Например, SpaceX сотрудничает с агентствами национальной безопасности. Также у предпринимателя есть «беспрецедентный доступ» к высокопоставленным чиновникам и секретной информации.

О расследовании знали служащие нескольких ведомств, среди которых ФБР. Каков его нынешний статус – неизвестно.

Ранее стало известно, что США проведут проверку госконтрактов с компаниями Маска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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