СМИ: В США следили за иностранцами, которые навещали Маска

По данным издания, американские ведомства интересовали гости из Восточной Европы и других стран, «которые могли пытаться повлиять» на миллиардера. Начатое тогда расследование говорит об обеспокоенности властей количеством иностранцев в окружении предпринимателя, с компаниями которого заключают государственные контракты. Например, SpaceX сотрудничает с агентствами национальной безопасности. Также у предпринимателя есть «беспрецедентный доступ» к высокопоставленным чиновникам и секретной информации.

О расследовании знали служащие нескольких ведомств, среди которых ФБР. Каков его нынешний статус – неизвестно.

Ранее стало известно, что США проведут проверку госконтрактов с компаниями Маска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

