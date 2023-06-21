Андрей Бочкарёв: Второй вестибюль действующей станции «Печатники» БКЛ метро готов на 56%

Монолитные конструкции объединенного вестибюля, который обеспечит вход на действующую станцию «Печатники» Большой кольцевой линии метро и пересадку на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии, готовы на 56%. Об этом заявил заместитель мэра столицы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Вице-мэр отметил, что на введенной в текущем году станции строится второй вестибюль.

«Ведется сооружение фундамента для переустройства входной группы, продолжается монтаж металлического перекрытия наземного уровня вестибюля», – отметил Бочкарев.

На станции БКЛ «Печатники» предусмотрены первый входной вестибюль, позволяющий попасть на станцию и перейти на платформу Печатники МЦД-2 с Шоссейной улицы, а также объединенный вестибюль, который обеспечит вход на станцию БКЛ со стороны улицы Гурьянова.

Как отметил гендиректор АО «Мосинжпроект» (генпроектировщика и генподрядчика строительства новых линий и станций метро) Юрий Кравцов, строящийся вестибюль находится на месте бывшего эвакуационного выхода со станции Люблинско-Дмитровской линии. Над платформой возводят основные конструкции нового помещения для инженерного оборудования электрощитовых и вентиляционных шахт, подлежащих демонтажу.

«На прежнем месте будет устроена пассажирская зона с турникетами. Также в рамках строительства нового вестибюля проводится реконструкция лестничного спуска на платформу станции Люблинско-Дмитровской линии», – заявил Кравцов.

