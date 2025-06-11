СМИ: Обновление iOS 26 делает из iPhone «кирпич»
Обновление iOS 26 превращает iPhone в «кирпичи», сообщает RT.
Российские пользователи назвали новую операционную систему «самой поломанной» за последние 12 лет. У многих телефоны в процессе загрузки просто перестали работать и перешли в постоянный режим зарядки.
Ситуацию можно исправить только откатом на более раннюю прошивку — через подключение к компьютеру.
Те, кто загрузил новую iOS, сталкиваются с тем, что обои на рабочем столе меняются как им захочется, не работают приложения доставки, русский язык добавлен не везде, теряются сигналы сети.
Тем временем, стоимость базового смартфона серии iPhone 16 рекордно снизилась на российском рынке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Обновление iOS 26 делает из iPhone «кирпич»
- Глава ВС Британии ответил по-русски на вопрос о НАТО
- Трамп считает, что без его вмешательства Лос-Анджелес сгорел бы из-за беспорядков
- Франция, Ирландия и Польша проводят учения для подготовки к конфликту
- Посол РФ: Новый раунд переговоров с США пройдёт в Москве
- Опрос: Около 40% украинцев готовы к территориальным уступкам ради мира
- Самолет с освобожденными российскими пленными приземлился в Подмосковье
- В Анапе за сутки собрали 108 мешков мазута со дна реки
- Экзамен по русскому для мигрантов переведут в онлайн с 2026 года
- Госдеп: США поддерживают контакты с РФ и Украиной по урегулированию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru