СМИ: Обновление iOS 26 делает из iPhone «кирпич»

Российские пользователи назвали новую операционную систему «самой поломанной» за последние 12 лет. У многих телефоны в процессе загрузки просто перестали работать и перешли в постоянный режим зарядки.

Ситуацию можно исправить только откатом на более раннюю прошивку — через подключение к компьютеру.

Те, кто загрузил новую iOS, сталкиваются с тем, что обои на рабочем столе меняются как им захочется, не работают приложения доставки, русский язык добавлен не везде, теряются сигналы сети.

Тем временем, стоимость базового смартфона серии iPhone 16 рекордно снизилась на российском рынке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

