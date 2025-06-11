Трамп считает, что без его вмешательства Лос-Анджелес сгорел бы из-за беспорядков
11 июня 202501:42
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что без его вмешательства Лос-Анджелес уже бы сгорел дотла из-за протестов и беспорядков на фоне миграционной политики.
По словам президента, США планируют ввести тюремное наказание сроком на один год за сожжение американского флага.
Ранее Трамп допустил силовой разгон протестов в день юбилея ВС США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru