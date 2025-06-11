Трамп считает, что без его вмешательства Лос-Анджелес сгорел бы из-за беспорядков

ПВО за день сбила семь БПЛА над регионами РФ Владимирский первый замгубернатора Ремига арестован по делу о взятке Трамп назвал условие вывода Нацгвардии из Калифорнии В Петербурге намерены ограничить работу курьеров на электросамокатах и велосипедах Михалков представил первую премьеру по Брехту в своем обновленном театре