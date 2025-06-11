Трамп считает, что без его вмешательства Лос-Анджелес сгорел бы из-за беспорядков

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что без его вмешательства Лос-Анджелес уже бы сгорел дотла из-за протестов и беспорядков на фоне миграционной политики.

Трамп назвал условия вывода нацгвардии из Лос-Анджелеса

По словам президента, США планируют ввести тюремное наказание сроком на один год за сожжение американского флага.

Ранее Трамп допустил силовой разгон протестов в день юбилея ВС США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Дональд ТрампСША

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