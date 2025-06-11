ВСУ атакуют Тамбовский пороховой завод

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атакуют Тамбовский пороховой завод, сообщает Telegram-канал Mash.

В Гатчинском районе Ленинградской области упал беспилотник

Жители города Котовск заявили, что слышали не менее 15 звуков взрывов в небе. По словам очевидцев, по целям отрабатывает система ПВО.

На город продолжают лететь украинские беспилотники.

Ранее ВСУ обстреляли три населенных пункта в Шебекинском округе Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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