ВСУ атакуют Тамбовский пороховой завод
11 июня 202504:01
Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атакуют Тамбовский пороховой завод, сообщает Telegram-канал Mash.
Жители города Котовск заявили, что слышали не менее 15 звуков взрывов в небе. По словам очевидцев, по целям отрабатывает система ПВО.
На город продолжают лететь украинские беспилотники.
Ранее ВСУ обстреляли три населенных пункта в Шебекинском округе Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- ВСУ атакуют Тамбовский пороховой завод
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru