СМИ: Кавалер ордена Мужества Фролов признался в махинациях с оформлениями ранений

В России кавалер четырех орденов Мужества, подполковник Константин Фролов по прозвищу Палач признал вину в особо крупном мошенничестве, сообщает «Коммерсант».

Об этом офицер рассказал следствию. Схема использовалась для оформления военнослужащими ранений и контузий, за которые до недавнего времени выплачивалось по 3 млн рублей. Фролов заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, ему гарантирован минимальный срок тюремного заключения.

Ранее бывший военнослужащий Александр Терехов заочно приговорен Балтийским флотским военным судом к пожизненному заключению по делу о диверсии на корабле ВМФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

