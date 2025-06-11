СМИ: Кавалер ордена Мужества Фролов признался в махинациях с оформлениями ранений
В России кавалер четырех орденов Мужества, подполковник Константин Фролов по прозвищу Палач признал вину в особо крупном мошенничестве, сообщает «Коммерсант».
Об этом офицер рассказал следствию. Схема использовалась для оформления военнослужащими ранений и контузий, за которые до недавнего времени выплачивалось по 3 млн рублей. Фролов заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, ему гарантирован минимальный срок тюремного заключения.
Ранее бывший военнослужащий Александр Терехов заочно приговорен Балтийским флотским военным судом к пожизненному заключению по делу о диверсии на корабле ВМФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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