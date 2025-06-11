Глава ВС Британии ответил по-русски на вопрос о НАТО

В Великобритании начальник штаба обороны Вооружённых сил, адмирал Тони Радакин отреагировал на русском языке на слова генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте о том, что членам НАТО придётся учить русский в случае отказа повышать военные расходы, сообщает ТАСС.

Рютте: НАТО нужно готовиться к конфликту с Россией

«Нет». Мне так хочется сказать «нет», — заявил Радакина.

Он отметил, что Россия не заинтересована в военном конфликте с НАТО и не стремится к ядерному противостоянию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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