Глава ВС Британии ответил по-русски на вопрос о НАТО
11 июня 202502:01
В Великобритании начальник штаба обороны Вооружённых сил, адмирал Тони Радакин отреагировал на русском языке на слова генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте о том, что членам НАТО придётся учить русский в случае отказа повышать военные расходы, сообщает ТАСС.
«Нет». Мне так хочется сказать «нет», — заявил Радакина.
Он отметил, что Россия не заинтересована в военном конфликте с НАТО и не стремится к ядерному противостоянию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru