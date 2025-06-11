СМИ: Социал-демократы выступили за переговоры правительства ФРГ с Россией

В Германии ряд крупных политиков входящей в кабмин партии социал-демократов выступили за начало переговоров правительства под началом канцлера Фридриха Мерца с Москвой, сообщает Stern.

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По данным журнала, они также выступают за отказ от планов по размещению ракет США на территории ФРГ. Несколько видных социал-демократов требуют немедленного разворота во внешней и политике безопасности. Речь идет о сближении с Россией. Также выдвигается требование отозвать планы по размещению новых американских ракет средней дальности в Германии.

Политики также критикуют планируемое увеличение оборонных расходов до 3,5 или 5% от ВВП, что не имеет обоснования с точки зрения безопасности.

Ранее стало известно, что новое правительство Германии готовится запретить своих главных конкурентов, ультраправую «Альтернативу для Германии», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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