Россиян ждет шестидневная рабочая неделя

Жителей России ждет длинная рабочая неделя, сообщает «Прайм».

Это произойдет в конце октября. Она продлится с 27 октября по 1 ноября. Это связано с переносом выходного дня с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября.

Затем граждан ждут три выходных — 2, 3, а также 4 ноября, когда будет отмечаться День народного единства.

Тем временем, в России началась короткая трехдневная рабочая неделя. Она продлится с 9 по 11 июня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

