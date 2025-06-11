Россиян ждет шестидневная рабочая неделя
11 июня 202505:01
Жителей России ждет длинная рабочая неделя, сообщает «Прайм».
Это произойдет в конце октября. Она продлится с 27 октября по 1 ноября. Это связано с переносом выходного дня с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября.
Затем граждан ждут три выходных — 2, 3, а также 4 ноября, когда будет отмечаться День народного единства.
Тем временем, в России началась короткая трехдневная рабочая неделя. Она продлится с 9 по 11 июня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru