Собянин рассказал о развитии подземного и наземного метро Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с жителями трех районов столицы: Даниловского, Нагатино-Садовников и Нагатинского Затона - и обсудил с ними реализацию программы «Мой район». Градоначальник сообщил, что возобновляется традиция встреч с активистами, на первую из которых пригласили жителей юга Москвы. Об этом Собянин написал в блоге на своем персональном сайте.

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По мнению главы столицы, программа «Мой район» – это создание комфортной среды для жизни в каждом районе большого города. Сергей Собянин рассказал о целях строительства наземного метро в рамках реализации проекта МЦД.

«Наземное метро МЦД – новое и пока еще непривычное для многих людей явление. Наверное, кто-то помнит безумные идеи убрать из города электрички. Слава Богу, этого не произошло, и теперь у нас есть уникальный шанс сделать поездки по городу и на дачу значительно быстрее, дешевле и комфортнее», - заявил мэр Москвы.

Собянин подчеркнул, что на практически каждой встрече слышит от москвичей вопросы о строительстве метро. Метро, отметил мэр, - это сердце Москвы. Чем крепче будет сердце, тем здоровее будет город, выразил уверенность Сергей Собянин.

Напомним, работы на стратегически важных стройках Москвы не будут приостановлены на время предстоящих длинных выходных. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

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ФОТО: Москва
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