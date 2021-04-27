Бочкарев: Пройден очередной тоннель на Троицкой линии метро

На строящейся Троицкой линии московского метрополитена завершена проходка левого перегонного тоннеля между станциями «Университет Дружбы Народов» и «Улица Генерала Тюленева», сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Соседний правый тоннель был пройден в середине апреля. Таким образом, все станции от «Улицы Новаторов» до «Мамырей» включительно уже связаны тоннелями. В настоящее время продолжаются работы по проходке тоннелей от станции «Мамыри» в сторону Коммунарки», — сообщил заммэра.

Трасса тоннеля прошла сквозь древние отложения песков, супесей и глин под слабозастроенной территорией Юго-Западного административного округа Москвы, включая ландшафтный заказник «Теплый Стан», рассказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов. Компания, которую он возглавляет, выступает генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком строительства новых линий и станций метро.

«Главное для метростроителей – безопасность и комфорт москвичей, поэтому специалисты холдинга в ходе работ прикладывают все усилия для минимизации воздействия тоннелепроходки на сооружения и городской ландшафт на поверхности», – отметил Кравцов.

Планируется, что Троицкая линия московского метро свяжет городской округ Троицк с Московским центральным кольцом. В зоне притяжения новой линии проживает более миллиона человек, еще несколько сотен тысяч учатся или работают недалеко от будущих станций новой ветки метро. Протяженность строящейся линии составит 40 километров.

