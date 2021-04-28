Андрей Бочкарёв: Реализация стратегически важных проектов в Москве продолжится в период майских праздников

«В период предстоящих длинных выходных, которые в этом году продлятся с 1 по 10 мая, в Москве не будет останавливаться реализация стратегически важных проектов. К ним, например, относится строительство метро – фактически это работы непрерывного цикла. В частности, в майские праздники на объектах метрополитена будут трудиться порядка 17 тысяч специалистов и рабочих», – рассказал Бочкарёв.

Он также отметил, что работы по другим важным градостроительным проектам, в числе которых возведение объектов здравоохранения, также будут проходить в штатном режиме.

Бочкарёв добавил, что частные девелоперы смогут самостоятельно определить график работы на своих объектах. При этом на всех строительных площадках на особом контроле остается соблюдение мер профилактики распространения коронавирусной инфекции.

