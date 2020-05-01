Собянин рассказал о расширении возможностей Москвы в лечении COVID-19
В столице начались подготовительные работы по созданию 10 тысяч коек в крупных общественных центрах. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Также градоначальник напомнил о строительстве временных корпусов, которые возводятся для долечивания больных с COVID-19. Об это мэр сообщил в ходе осмотра одного из таких учреждений - временного быстровозводимого медицинского корпуса на территории НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Собянин выразил надежду на то, что эта мера поможет медикам эффективнее оказывать помощь пациентам с коронавирусной инфекцией.
Кроме того, мэр рассказал о начале подготовительных работ в крупных общественных центрах – там будет развернуто около 10 тысяч коек.
«Не знаю, будем вводить их или нет, это покажет время, покажет развитие пандемии», - подчеркнул Сергей Собянин.
Напомним, ранее градоначальник заявил, что власти Москвы приняли решение поставить на территории больниц быстровозводимые корпуса для долечивания выздоравливающих пациентов с COVID-19.
Их сооружение ведется на территории 13 городских стационаров. В их числе - НИИ скорой помощи имени Склифосовского, ГКБ №15 имени Филатова, ГКБ №40 в Коммунарке, а также ГКБ №1 имени Пирогова. Об этом Сергей Собянин напомнил во время осмотра территории городской клинической больницы №40 в Коммунарке – там строительство такого объекта должно завершиться 7 мая. Градоначальник отметил, что возведение этого корпуса началось 20 апреля.
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