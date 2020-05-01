Собянин рассказал о расширении возможностей Москвы в лечении COVID-19

В столице начались подготовительные работы по созданию 10 тысяч коек в крупных общественных центрах. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Также градоначальник напомнил о строительстве временных корпусов, которые возводятся для долечивания больных с COVID-19. Об это мэр сообщил в ходе осмотра одного из таких учреждений - временного быстровозводимого медицинского корпуса на территории НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Собянин выразил надежду на то, что эта мера поможет медикам эффективнее оказывать помощь пациентам с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, мэр рассказал о начале подготовительных работ в крупных общественных центрах – там будет развернуто около 10 тысяч коек.

«Не знаю, будем вводить их или нет, это покажет время, покажет развитие пандемии», - подчеркнул Сергей Собянин.