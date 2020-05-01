Собянин поздравил москвичей с 1 мая

Сергей Собянин поздравил жителей столицы с 1 Мая. Как пишет РИА Новости, на своей странице в Twitter гардоначальник написал, что желает москвичам крепкого здоровья, а также выразил уверенность в том, что весм вместе, оберегая себя и близких от коронавируса, можно справится с эпидемией коронавируса.

Мэр столицы также добавил, что в условиях распространения COVID-19 многие в столице продолжают много и тяжело работать. Градоначальник отметил, что имеет в виду тех, кто поддерживает жизнь в столице – это медики, волонтеры, энергетики, транспортники, а также другие городские службы, работающие круглосуточно.