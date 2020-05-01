Собянин поздравил москвичей с 1 мая
Сергей Собянин поздравил жителей столицы с 1 Мая. Как пишет РИА Новости, на своей странице в Twitter гардоначальник написал, что желает москвичам крепкого здоровья, а также выразил уверенность в том, что весм вместе, оберегая себя и близких от коронавируса, можно справится с эпидемией коронавируса.
Мэр столицы также добавил, что в условиях распространения COVID-19 многие в столице продолжают много и тяжело работать. Градоначальник отметил, что имеет в виду тех, кто поддерживает жизнь в столице – это медики, волонтеры, энергетики, транспортники, а также другие городские службы, работающие круглосуточно.
Ранее Сергей Собянин заявил, что смягчение режима самоизоляции в Москве может произойти после майских праздников, но подчеркнул, что такое развитие ситуации возможно лишь при стабильном снижении темпов заболеваемости. Об этом сообщает РБК.
Мэр сообщил, что решение будет принято после подведения итогов майских праздников и отметил, что ответственность за снятие ограничений на передвижение лежит на всех жителях столицы. Собянин добавил, что необходимо быть уверенным в прочности системы здравоохранения региона.
Всеобщий режим самоизоляции действует на территории Москвы с 29 марта. Изначально планировалось снять ограничения уже через две недели, однако вскоре режим был продлен до конца апреля. В настоящий момент известно, что самоизоляция будет действовать в столице вплоть до 11 мая.
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