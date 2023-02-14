Собянин рассказал о работе спасателей водоемах Москвы в зимний период

«Зимой для безопасности жителей на водоемах столицы дежурят больше 20 спасательных судов на воздушной подушке», - написал Сергей Собянин.

Такие суда могут передвигаться по льду, воде и заболоченной местности, преодолевать неровности и ломаный лед со средней скоростью до 80 км в час. Также мэр рассказал о лодке «Север-650К», способную развивать скорость до 140 км в час.

Собянин добавил, что для недопущения несчастных случаев проводятся встречи с жителями и школьниками. «Сегодня в составе Московской службы 25 поисково-спасательных станций, где трудятся больше 500 человек. Помогают и беспилотные летательные аппараты. В 2022 выполнено более 400 полетов для выявления нарушений правил безопасности на воде», - заключил мэр.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что современные поезда начнут выходить на Замоскворецкую линию метро в 2024 году, передает НСН.

