Собянин заявил, что парковка в Москве будет бесплатной с 23 по 25 февраля
Парковка в Москве будет бесплатной с 23 по 25 февраля в честь Дня защитника Отечества. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, парковки будут бесплатными также и на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час. Собянин отметил, что в праздничные дни горожане намного реже выезжают в город на личных машинах, следовательно, улицы будут загружены меньше.
Так, 26 февраля городские парковки будут работать по обычному графику воскресенья.
Ранее Роструд напомнил гражданам о длинных выходных в феврале. Как отметили в Роструде, День защитника Отечества — 23 февраля — выпадает на четверг. Праздник будет выходным днем для россиян, сообщает НСН.
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