Собянин заявил, что парковка в Москве будет бесплатной с 23 по 25 февраля

По его словам, парковки будут бесплатными также и на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час. Собянин отметил, что в праздничные дни горожане намного реже выезжают в город на личных машинах, следовательно, улицы будут загружены меньше.

Так, 26 февраля городские парковки будут работать по обычному графику воскресенья.

Ранее Роструд напомнил гражданам о длинных выходных в феврале. Как отметили в Роструде, День защитника Отечества — 23 февраля — выпадает на четверг. Праздник будет выходным днем для россиян, сообщает НСН.

