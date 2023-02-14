Собянин заявил, что парковка в Москве будет бесплатной с 23 по 25 февраля

Парковка в Москве будет бесплатной с 23 по 25 февраля в честь Дня защитника Отечества. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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По его словам, парковки будут бесплатными также и на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час. Собянин отметил, что в праздничные дни горожане намного реже выезжают в город на личных машинах, следовательно, улицы будут загружены меньше.

Так, 26 февраля городские парковки будут работать по обычному графику воскресенья.

Ранее Роструд напомнил гражданам о длинных выходных в феврале. Как отметили в Роструде, День защитника Отечества — 23 февраля — выпадает на четверг. Праздник будет выходным днем для россиян, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваПарковки
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