Собянин рассказал о работе социальных координаторов московских больниц
Благодаря действию столичного проекта «Социальная помощь в больницах» помощь получили более 25 тыс. человек. Его реализация началась в Москве в 2022 году, уточнил мэр города Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале в субботу, 18 марта.
Градоначальник также напомнил, что проект входит в программу социальной поддержки москвичей.
Координаторы, которые работают в столичных клиниках, помогают пациентам в организации надомного или стационарного обслуживания после выписки, консультируют по социальным услуг, ищут родственников. Штатные больничные психологи оказывают пациентам поддержку в трудную минуту.
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