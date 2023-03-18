Собянин рассказал о работе социальных координаторов московских больниц

Благодаря действию столичного проекта «Социальная помощь в больницах» помощь получили более 25 тыс. человек. Его реализация началась в Москве в 2022 году, уточнил мэр города Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале в субботу, 18 марта.

Собянин рассказал о проекте социальной помощи для пациентов больниц

Градоначальник также напомнил, что проект входит в программу социальной поддержки москвичей.

Координаторы, которые работают в столичных клиниках, помогают пациентам в организации надомного или стационарного обслуживания после выписки, консультируют по социальным услуг, ищут родственников. Штатные больничные психологи оказывают пациентам поддержку в трудную минуту.

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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:МоскваЗдравоохранениеМедицинаБольницыСергей Собянин

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