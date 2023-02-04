Собянин рассказал о проекте социальной помощи для пациентов больниц
В столице расширяется проект «Социальная помощь в больницах». Новых социальных координаторов направляют во флагманские центры городских больниц, сообщил на своем официальном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.
По данным мэра столицы, социальные координаторы помогли решить проблемы более 25 тыс. пациентам московских больниц, начиная с конца 2021 года.
«Сегодня мы расширяем этот проект, направляя социальных координаторов в новые флагманские центры городских больниц, где им предстоит взять на себя заботу о самых сложных экстренных пациентах», - рассказал Сергей Собянин.
Проект «Социальная помощь в больницах» стартовал в Москве в 2021 году. В 30 московских стационаров пришли 87 социальных координаторов и 63 психолога департамента труда и социальной защиты населения столицы. Они помогают пациентам связаться с родственниками и решить вопросы, возникающие в связи с экстренной или плановой госпитализацией.
Также специалисты поддерживают пациентов после выписки, организуя надомное соцобслуживание. Его обеспечили около 1 тыс. одиноких пожилых пациентов, а 200 человек были направлены для проживания в геронтологический центр.
«Если отныне человеку требуется слуховой аппарат, ходунки и прочие технические средства реабилитации, то социальные координаторы помогают оформить заявку на их получение. Другими словами, уже в больнице координаторы передают нуждающихся пациентов в руки социальных работников Москвы, которые с этого момента начинают заботиться об их здоровье и благополучии», - заявил градоначальник.
При этом Сергей Собянин напомнил, что для получения помощи социальных координаторов достаточно устной просьбы.
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