Собянин рассказал о проекте социальной помощи для пациентов больниц

По данным мэра столицы, социальные координаторы помогли решить проблемы более 25 тыс. пациентам московских больниц, начиная с конца 2021 года.

«Сегодня мы расширяем этот проект, направляя социальных координаторов в новые флагманские центры городских больниц, где им предстоит взять на себя заботу о самых сложных экстренных пациентах», - рассказал Сергей Собянин.

Проект «Социальная помощь в больницах» стартовал в Москве в 2021 году. В 30 московских стационаров пришли 87 социальных координаторов и 63 психолога департамента труда и социальной защиты населения столицы. Они помогают пациентам связаться с родственниками и решить вопросы, возникающие в связи с экстренной или плановой госпитализацией.

Также специалисты поддерживают пациентов после выписки, организуя надомное соцобслуживание. Его обеспечили около 1 тыс. одиноких пожилых пациентов, а 200 человек были направлены для проживания в геронтологический центр.

«Если отныне человеку требуется слуховой аппарат, ходунки и прочие технические средства реабилитации, то социальные координаторы помогают оформить заявку на их получение. Другими словами, уже в больнице координаторы передают нуждающихся пациентов в руки социальных работников Москвы, которые с этого момента начинают заботиться об их здоровье и благополучии», - заявил градоначальник.

При этом Сергей Собянин напомнил, что для получения помощи социальных координаторов достаточно устной просьбы.





