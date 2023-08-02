Собянин рассказал о программе Московского урбанистического форума
Четыре большие площадки будет работать на Московском урбанистическом форуме, сообщил глава столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, четыре большие площадки форума будут работать до 10 сентября. Москвичи смогут посетить не только деловые мероприятия, но и различные культурные и спортивные программы.
Градоначальник рассказал, что одна из площадок расположится в «Лужниках». На ней будут представлены достижения столицы в самых разных сферах: цифровых технологиях, городском хозяйстве и благоустройстве, промышленности, культуре и многих других. Вторая площадка находится в Гостином Дворе. На ней продемонстрируют развитие социальной сферы Москвы, в частности, здравоохранения, соцподдержки и образования завтрашнего дня.
В концертном зале «Зарядье» 4 августа станет доступна экспозиция «Город для каждого», включающая в себя инсталляции, посвященные 10 мегапроектам Москвы и изменениям, которые скоро ждут столицу. Четвертая площадка откроется в середине месяца в Манеже. На этой выставке будут представлены настоящее и будущее московской транспортной системы: какие новые станции появятся, как будет обновляться подвижной состав и как изменятся городские вокзалы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Эрдоган и Путин договорились о визите президента России в Турцию
- Кремль: выдача оружия в Белгородской области строго контролируется
- Глава Башкирии выехал к угрожающему взорвать гранату дезертиру
- В Балтийском море началось учение «Океанский щит-2023»
- Курс доллара превысил 93 рубля
- СМИ: Моди не поедет на саммит БРИКС в ЮАР
- Верховный суд оставил в силе приговор Ивану Сафронову
- Песков: Путин проводит переговоры с Эрдоганом
- В МИД Польши рассказали об ухудшении отношений с Украиной
- Медведев ответил на угрозы Зеленского ударить по российским территориям
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru