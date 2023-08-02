Собянин рассказал о программе Московского урбанистического форума

По его словам, четыре большие площадки форума будут работать до 10 сентября. Москвичи смогут посетить не только деловые мероприятия, но и различные культурные и спортивные программы.

Градоначальник рассказал, что одна из площадок расположится в «Лужниках». На ней будут представлены достижения столицы в самых разных сферах: цифровых технологиях, городском хозяйстве и благоустройстве, промышленности, культуре и многих других. Вторая площадка находится в Гостином Дворе. На ней продемонстрируют развитие социальной сферы Москвы, в частности, здравоохранения, соцподдержки и образования завтрашнего дня.

В концертном зале «Зарядье» 4 августа станет доступна экспозиция «Город для каждого», включающая в себя инсталляции, посвященные 10 мегапроектам Москвы и изменениям, которые скоро ждут столицу. Четвертая площадка откроется в середине месяца в Манеже. На этой выставке будут представлены настоящее и будущее московской транспортной системы: какие новые станции появятся, как будет обновляться подвижной состав и как изменятся городские вокзалы.

